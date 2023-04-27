МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Лимит по конвертации валюты при выходе из РФ недружественных иностранцев будет единым для всех сделок, заявил журналистам замминистра финансов России Алексей Моисеев. В России назвали компании, чьи активы могут взять под внешнее управление

"Лимит будет единый, естественно", — ответил он на вопрос о лимите на конвертационные операции на покупку валюты в рамках выхода недружественных иностранцев из страны.

Он отметил, что вопрос рассматривается, не уточнив цифры.

Прорабатываемый Банком России и Минфином лимит на закупки валюты на внутреннем рынке в рамках крупных сделок по выкупу бизнеса у иностранных компаний, выходящих из активов в России, может быть плавающим и зависеть от конъюнктуры рынка, сообщали ранее в апреле РИА Новости в пресс-службе Минфина России. Это необходимо для того, чтобы избежать дестабилизации валютного рынка, поясняли в министерстве.