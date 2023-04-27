Минфин раскрыл порядок конвертации валюты для недружественных иностранцев
Моисеев: лимит конвертации валюты при уходе недружественных иностранцев будет единым
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Лимит по конвертации валюты при выходе из РФ недружественных иностранцев будет единым для всех сделок, заявил журналистам замминистра финансов России Алексей Моисеев.
"Лимит будет единый, естественно", — ответил он на вопрос о лимите на конвертационные операции на покупку валюты в рамках выхода недружественных иностранцев из страны.
Он отметил, что вопрос рассматривается, не уточнив цифры.
Прорабатываемый Банком России и Минфином лимит на закупки валюты на внутреннем рынке в рамках крупных сделок по выкупу бизнеса у иностранных компаний, выходящих из активов в России, может быть плавающим и зависеть от конъюнктуры рынка, сообщали ранее в апреле РИА Новости в пресс-службе Минфина России. Это необходимо для того, чтобы избежать дестабилизации валютного рынка, поясняли в министерстве.
https://1prime.ru/Forex/20230427/840486910.html
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