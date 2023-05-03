МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Рубль в среду умеренно растет четвертый день подряд к доллару и евро, развивая сильный разворотный импульс, полученный рынком в прошлую пятницу, на фоне невысокой ликвидности рынка в последнее время, несмотря на дешевеющую нефть, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Акции АФК "Система" выросли на 2,2 процента

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.02 мск снижался на 34 копейки, до 79,28 рубля, евро — на 20 копеек, до 87,58 рубля, юаня — на 4 копейки, до 11,46 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями при этом составлял 57,1 миллиарда рублей против 28,4 миллиарда по евро и 85,4 миллиарда по доллару.

Доллар при этом снижался к рублю на 0,4%, юань — на 0,35%, евро — на 0,25%.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РОСТ

Российская валюта в среду продолжает укрепляться — четвертую торговую сессию подряд к доллару и евро. Полученный в пятницу сильный разворотный импульс сохраняет свое действие, несмотря на активно дешевеющую на мировом рынке нефть. Сказывается упавшая в последнее время ликвидность рынка, когда возрастающие потоки на покупку или продажу валюты способны ощутимо влиять на курсообразование рубля. В России зафиксировали нарушение корреляции цен на нефть и котировок рубля

"В последнее время биржевой валютный рынок РФ стал гораздо менее ликвидным, чем в предыдущие годы, поэтому локальные потребности в покупке или продаже валюты кем-то из игроков теперь каждый раз отражаются в достаточно резком изменении курса. При этом сейчас ликвидность на рынке еще меньше из-за низкой активности участников в "перерыве" между длинными выходными", — поясняет Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

"Вполне вероятно, что у кого-то из игроков возникла потребность в конвертации валюты в начале месяца, и в силу низкой ликвидности рынка в этот период валютные продажи привели к заметному укреплению рубля, при этом фундаментально ситуация на рынке не менялась", — добавляет он.

Стоимость нефти к 16.02 мск падала на 2,9%, до 73,1 доллара за баррель сорта Brent. На конец апреля показатель равнялся 79,5 доллара.

ПРОГНОЗЫ

Поддержку рублю оказывает то, что влияние динамики нефти на курс рубля теперь имеет заметный временной лаг, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Российская валюта в последние сессии демонстрирует значительную устойчивость к внешнему негативу как раз благодаря улучшению ценовой конъюнктуры нефтяного рынка, произошедшему в конце марта — в начале апреля, а также постепенному сокращению геополитического дисконта в ценах на поставляемое из России сырье", — добавляет он, говоря о факторах курсообразования рубля.

Впрочем, Кравченко не исключает, что уже в ближайшее время курс рубля стабилизируется после активного роста на протяжение нескольких дней.

В четверг может быть объявлено о начале покупок юаней по бюджетному правилу, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Впрочем, объемы покупок пока будут низкими, и, вероятно, не приведут к росту курса существенно выше 80,5 рубля за доллар", — добавляет он.