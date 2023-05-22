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2023
https://1prime.ru/Forex/20230522/840649163.html
Курс доллара снижается до 79,93 рубля
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Рубль демонстрирует слабо выраженную динамику в начале торгов понедельника по отношению к основным торгуемым иностранным валютам, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 22.05.2023
валюта, рынки, новости, курсы валют, доллар, евро, рубль, юань
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Рубль демонстрирует слабо выраженную динамику в начале торгов понедельника по отношению к основным торгуемым иностранным валютам, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск снижается на 7 копеек, до 79,93 рубля, курс юаня — на 3 копейки, до 11,34 рубля, а курс евро повышается на 2 копейки, до 86,52 рубля.