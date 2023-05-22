МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Рубль демонстрирует слабо выраженную динамику в начале торгов понедельника по отношению к основным торгуемым иностранным валютам, следует из данных Московской биржи. Аналитик раскрыл, кто поддержит рубль на следующей неделе

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск снижается на 7 копеек, до 79,93 рубля, курс юаня — на 3 копейки, до 11,34 рубля, а курс евро повышается на 2 копейки, до 86,52 рубля.