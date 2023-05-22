МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Китайский юань отскочил от пятимесячного минимума против доллара США в начале торгов в понедельник на фоне заявления Народного банка Китая о намерении сделать все возможное для предотвращения резких колебаний национальной валюты. Китай ответил на заявление G7 об экономическом принуждении

Инвесторы воздерживались от агрессивного испытания новых минимумов для юаня после того, как в пятницу центральный банк пообещал пресекать спекуляции и призвал ключевых игроков к сохранению стабильности рынка, говорят трейдеры, добавляя, что после устных предупреждений регулятору может потребоваться принять дополнительные меры для предотвращения падения юаня.

Перед открытием торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на уровне 7,0157 за доллар США против 7,0356 в пятницу. Опрошенные Reuters экономисты ожидали, что срединный курс будет установлен на уровне 7,0141.

По состоянию на 2.33 по Гринвичу на континентальных торгах юань торговался по 7,0194 за доллар. В пятницу пара доллар США/китайский юань достигала отметки 7,0615 — максимума более чем за пять месяцев.

Подразумеваемая волатильность пары тоже стабилизировалась в начале торгов понедельника после резкого роста на прошлой неделе. Производитель чипов Micron не прошел проверку кибербезопасности в Китае

Аналитики Goldman Sachs понизили прогноз для юаня, отметив, что отсутствие уверенности в перспективах экономики Китая является самым большим риском для ее восстановления во второй половине года.

"Если эрозия уверенности будет продолжаться, то слабость результатов экономики во 2-м квартале может привести к разочаровывающему росту в последующих кварталах", — пишут они в аналитической записке.

По оценкам Goldman Sachs, через три месяца пара доллар США/китайский юань будет торговаться по 7,1, через шесть месяцев — по 7,0, а через 12 месяцев — по 6,8. Предыдущий прогноз предполагал, что пара будет торговаться по 6,8, 6,7 и 6,5, соответственно.

Ослабление юаня и увеличение разницы между доходностью гособлигаций в Китае и США также ограничивает возможности для смягчения денежно-кредитной политики. В понедельник Китай оставил ключевые процентные ставки без изменений девятый месяц подряд.

По состоянию на 2.33 по Гринвичу индекс доллара США снизился до 103,33 с уровня закрытия предыдущей сессии 103,198, а пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 7,0298.