МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Стоимость доллара к остальным мировым валютам опускается в понедельник утром, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы с осторожностью оценивают перспективы, связанные с повышением госдолга США. Курс юаня к доллару отскочил от пятимесячного минимума

По состоянию на 8.00 мск курс евро к доллару растет до 1,0818 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0808 доллара, курс доллара к иене снижается до 137,79 иены со 1387,99 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,13%, до 103,06 пункта.

Внимание трейдеров вновь обращено к перспективам повышения госдолга США. Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" — приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников.

Минфин США в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня страна будет, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти при этом заявил, что в понедельник встретится с президентом страны Джо Байденом для переговоров о повышении потолка госдолга.

Инвесторы на неделе также ожидают протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого центробанк в очередной раз повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 5-5,25%. Документ может содержать подсказки о дальнейшей монетарной политике ФРС. Кроме того, в четверг будет опубликована вторая оценка роста ВВП США в первом квартале. Как полагают эксперты, минторг страны сохранит оценку увеличения американской экономики на уровне 1,1% в пересчете на год.