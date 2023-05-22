МОСКВА, 22 мая ПРАЙМ. Курс рубля незначительно колеблется по отношению к основным иностранным валютам в первой половине торговой сессии понедельника, следует из данных Московской биржи. Обвал золотовалютных резервов ЦБ Турции грозит курсовым шоком, пишут СМИ

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.52 мск растет на 3 копейки, до 80,03 рубля, курс юаня снижается на 1 копейку, до 11,36 рубля, а курс евро не меняется, оставаясь на отметке закрытия пятницы — 86,50 рубля. В самом начале торгов курс доллара снижался на 7 копеек, до 79,93 рубля, курс юаня — на 3 копейки, до 11,34 рубля, а курс евро повышался на 2 копейки, до 86,52 рубля.

При этом июльский фьючерс на нефть марки Brent понижается на 0,37%, до 75,3 доллара за баррель.

"Рублевые пары проигнорировали снижение нефтяных котировок… Если рубль окажется достаточно сильным перед пиком налоговых выплат, то… мы можем увидеть коррекцию курса доллара до уровня 76 рублей. Именно эту отметку можно увидеть при условии роста цен на нефть марки Brent выше 77,6 доллара при одновременном падении индекса доллара. Если нефтяные котировки продолжат снижаться, курс доллара сохранит колебания около равновесного уровня 80 рублей", — считает финансовый аналитик Bit River Владислав Антонов.

При этом торговая активность в паре с долларом остается пониженной, отмечает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"С одной стороны, ожидать ощутимого укрепления рубля не приходится: экспортеры локально завершили активные конверсионные операции, а среди российских компаний прослеживается высокий спрос на валюту (юани), ввиду чего ставки по операциям своп достигли максимума с начала года. С другой стороны, активность импортеров на рынке также снизилась, что снижает спрос на валюту", — говорит аналитик. Его прогноз курса доллара на эту неделю — диапазон 79-80,5 рубля.