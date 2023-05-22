МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Доллар США в целом торговался без изменений в понедельник перед возобновлением переговоров о потолке госдолга и после сигналов председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что решения по денежно-кредитной политике будут приниматься на заседаниях центрального банка, исходя из текущей ситуации. Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании решений по госдолгу США

Пара доллар США/японская иена торговалась по 137,975, прервав в пятницу шестидневный цикл роста и отступив от шестимесячного максимума.

Пара евро/доллар США выросла на 0,1%, до 1,0821. В пятницу она достигла семинедельного минимума 1,0760.

Инвесторы ждут очередной встречи президента Джо Байдена и спикера палаты представителей Кевина Маккарти, которые в понедельник обсудят полоток долга. В воскресенье между ними состоялся телефонный разговор, который обе стороны назвали позитивным.

Аналитики отмечают, что оптимизм, связанный с этими переговорами, оказывает поддержку доллару.

"В пятницу произошла некоторая заминка, но после выходных ощущается немного больше оптимизма, — говорит Франческо Песоле, валютный стратег-аналитик ING, ссылаясь на телефонный разговор Байдена и Маккарти. — Рынки ожидают достижения договоренности по потолку долга, и в то же время ФРС сигнализирует о более позднем переходе к понижению процентных ставок, что благотворно влияет на доллар".

Выступая в пятницу на банковской конференции в Вашингтоне, председатель ФРС Пауэлл сказал, что ужесточение условий кредитования означает, что, "возможно, нам не нужно будет столь существенно повышать ключевую ставку, как было бы без этого для достижения наших целей". При этом он повторил, что решения на каждом из заседаний центрального банка будут приниматься с учетом текущей ситуации.

"Из выступления Пауэлла можно сделать вывод о том, что, если данные будут указывать на необходимость продолжения ужесточения денежно-кредитной политики, то он не будет выступать против этого", — резюмирует заявления главы ФРС Песоле.

Между тем трейдеры понизили оценку вероятности повышения ключевой процентной ставки на заседании 14 июня примерно до 16%.

Индекс доллара США, отражающий курс американской валюты против шести других основных валют, торговался по 103,04. На прошлой неделе он достиг отметки 103,63, самой высокой с 20 марта.

Валютный стратег-аналитик Westpac Шон Кэллоу ожидает, что в ближайшие дни или недели индекс доллара может нацелиться на 101. Он отмечает "решимость ЕЦБ в борьбе против инфляции".

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила в пятницу, что руководители должны готовиться к устойчиво высоким процентным ставкам, чтобы обеспечить целевой уровень инфляции.

Пара британский фунт/доллар США торговалась без изменений, по 1,2452. В четверг она достигала трехнедельного минимума 1,2392.

Пара австралийский доллар/доллар США торговалась с понижением на 0,1%, по 0,6645.

Пара новозеландский доллар/доллар США также выросла на 0,1%, до 0,6284. Трейдеры теперь оценивают в 1/3 вероятность того, что в среду Резервный банк Новой Зеландии поднимет ключевую ставку на 50 базисных пунктов.

На оффшорном рынке пара доллар США/китайский юань торговалась по 7,0443, нацелившись на шестимесячный максимум 7,0750, достигнутый в пятницу.

Юань испытывает давление на фоне растущих признаков того, что восстановление, вызванное отменой антиковидных ограничений, уже выдыхается, но он взял некоторую передышку в пятницу, когда Народный банк Китая пообещал сдерживать масштабные колебания валюты.

"Несмотря на эти предупреждения, Народный банк Китая может предпочесть краткосрочное падение юаня, чтобы обеспечить некоторое стимулирование, — считает Митул Котеча, аналитик TD Securities. — Хотя рынки, возможно, сейчас немного более озабочены снижением юаня, мы думаем, что в краткосрочной перспективе он в целом будет следовать за долларом".