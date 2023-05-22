МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в понедельник днем укрепляется по отношению к доллару и юаню, но теряет к евро в условиях повышения европейской валюты на форексе, следует из данных торгов. Доллар стабилизировался перед переговорами о потолке госдолга

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.53 мск снижался на 6 копеек, до 79,94 рубля, евро прибавлял 9 копеек, до 86,59 рубля, юаня – терял 2 копейки, до 11,35 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями при этом составлял 72,6 миллиарда рублей против 23,6 миллиарда по евро и 44,8 миллиарда по доллару.

Доллар при этом снижался к рублю в пределах 0,1%, юань – на 0,2%, евро повышался на 0,1%.

РУБЛЬ СТАБИЛЕН

Российская валюта в понедельник продолжает тенденцию последних дней: повышенная волатильность затухает, а курс доллара стабилизируется около психологически значимого уровня 80 рублей. Аналитик раскрыл, кто поддержит рубль на следующей неделе

"Пока российская валюта консолидируется в узком коридоре. Рубль продолжает с временным лагом отражать конъюнктуру рынка нефти, которая формирует уровень экспортной выручки, влияющей на объем предложения иностранной валюты. В то же время текущие рыночные или новостные события трудно в моменте заложить в курс рубля из-за недостаточного количества инвесторов и спекулянтов на российском валютном рынке", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

При этом стоимость нефти к 15.53 мск снижалась на 0,1%, до 75,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) терял 0,1, до 103,1 пункта. Впрочем, евро подрастал на 0,1%, до 1,082 доллара.

ПРОГНОЗЫ

Поддержку рублю на начавшейся неделе может оказывать приближение налогового периода мая, однако этот фактор в последние месяцы слабо влиял на динамику российской валюты, комментирует Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Ориентиры для курсов на завершение текущих торгов: 78,5–80,5 рубля за доллар, 85–87 рубля за евро и 11,15–11,5 рубля за юань соответственно, оценивает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

В краткосрочной перспективе курс доллара будет находиться в диапазоне 78-82 рубля, считает Дмитрий Постоленко из УК "Первая".