МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Курс доллара увеличивается в понедельник вечером к евро и иене перед публикацией протокола майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также данных по ВВП страны, свидетельствуют данные торгов. Доллар стабилизировался перед переговорами о потолке госдолга

По состоянию на 17.53 мск курс евро к доллару снижался до 1,0804 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0808 доллара, курс доллара к иене рос до 138,53 иены со 137,99 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,04%, до 103,24 пункта.

В эту среду валютные инвесторы будут оценивать содержание протокола майского заседания ФРС США, по итогам которого регулятор повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 5-5,25% годовых.

В четверг же будет опубликована вторая оценка роста ВВП США в первом квартале. Аналитики ожидают, что минторг страны сохранит оценку увеличения американской экономики на уровне 1,1% в пересчете на год.