МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника снизился к доллару и не изменился к юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 80,15 рубля и 11,37 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Доллар дорожает к евро и иене перед выходом данных по США

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 15 копеек, до 80,15 рубля, юаня — не изменился и составил 11,37 рубля, евро повысился на 19 копеек, до 86,69 рубля.