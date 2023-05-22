МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в понедельник немного понизился к доллару и евро, но не изменился к юаню, следует из данных торгов. Рубль днем прибавляет к доллару и юаню, немного теряет к евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 15 копеек, до 80,15 рубля, юаня — не изменился и составил 11,37 рубля, евро поднялся на 19 копеек, до 86,69 рубля.

Объем торгов юанями за день составил 84,6 миллиарда рублей против 28,2 миллиарда по евро и 56,7 миллиарда по доллару.

И доллар, и евро поднялись на 0,2%.

РУБЛЬ НЕМНОГО СБАВИЛ

Российская валюта в понедельник продолжила тенденцию последних дней: повышенная волатильность затухает, а курс доллара стабилизируется около психологически значимого уровня 80 рублей. При этом рубль, в рамках консолидации, немного сполз к доллару и евро. Доллар дорожает к евро и иене перед выходом данных по США

"Курс доллара на старте недели консолидировался вблизи отметки 80 рублей. С одной стороны, цены на нефть стабильно держатся около 75 долларов за баррель сорта Brent. Поддержку российской валюте может оказывать подготовка компаний к налоговому периоду", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"С другой стороны, внешний фон лишает нацвалюту уверенности – неопределенность сохраняется как в ситуации с повышением потолка госдолга США, так и в отношении исхода президентских выборов в Турции, которая является важнейшим торговым и экономическим партнером России", — добавляет он.

Стоимость нефти к 21.26 мск росла на 0,5%, до 75,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 103,2 пункта.

ПРОГНОЗЫ

"Напряженность геополитического фона играет против рублевых активов, по нашим оценкам, во вторник курс доллара может двигаться в диапазоне 78,5-80,5 рубля", — считает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Курс консолидируются в узком диапазоне 79,5-81 рубль, отмечает Антон Кравченко из УК "Первая".

"Значительного ослабления российской валюты в ближайшее время ожидать не стоит. На помощь рублю придут экспортеры, которые для уплаты НДПИ будут реализовывать выручку. Пик налоговых выплат придется на 29 мая", — добавляет он.

На текущей неделе повышенную активность в продаже валюты будут проявлять экспортёры, соответственно, давление на рубль будет достаточно скромным, и есть шанс на то, что рубль возобновит укрепление, также считает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".