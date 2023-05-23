МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Ограничение на покупку валюты резидентами России в рамках крупных сделок по выкупу бизнеса у иностранных компаний, выходящих из активов в России, ввести которое в понедельник поручил президент РФ Владимир Путин, приведет к снижению волатильности валютного рынка в России, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Путин поручил установить лимит на покупку валюты для переводов за рубеж

В понедельник президент России поручил правительству к 1 июня установить ежемесячный лимит в миллиард долларов на покупку резидентами валюты для переводов за рубеж в рамках расчетов по сделкам, одобряемым правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

"Данное поручение однозначно приведет к снижению волатильности внутреннего валютного рынка. В последние пару месяцев рубль демонстрировал повышенную турбулентность обменных курсов на фоне покупки валюты для расчетов с уходящими из РФ нерезидентами и далее продажи валюты крупнейшими компаниями для уплаты дивидендов…", — говорит начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

"Такая мера выглядит необходимой еще и потому, что, как правило, для выплат нерезидентам требуются резервные валюты (доллары, евро), активность торгов которых на внутреннем рынке снижается. Поэтому даже относительно небольшие суммы на покупку валюты могут заметно двигать курс. Лимит покупки в 1 миллиард долларов в месяц выглядит достаточным, чтобы сгладить колебания от процесса выхода иностранцев из проектов в РФ", — дополняет он.

Логичным шагом подобное ограничение считает и эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. Он полагает, что введение лимита позволит распределить покупки валюты во времени и сгладить волатильность рубля, которую можно было наблюдать, например, в начале весны после получения разрешений рядом иностранных компаний на продажу российских активов.

В свою очередь ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отмечает, что влияние сделок с иностранцами на рубль не оказывает долгосрочного влияния на курс рубля. Ключевое значение для национальной валюты, по мнению аналитика, имеют такие факторы как динамика цен на нефть, а также динамика торгового баланса и бюджетных доходов России.

"Прецеденты крупных сделок в России уже были и в прошлом, и в текущем году, причем основное перераспределение активов от иностранных инвесторов к российским пришлось на 2022 год, но все лето рубль укреплялся, а слабеть начал только к концу года, когда Евросоюз ввел "потолок цен" на российскую нефть. Значит, всё-таки подобные сделки либо оплачиваются полностью или частично в рублях, либо, что более вероятно, не оказывают длительного влияния на обменный курс рубля", — объяснила она.

По прогнозу аналитика, летом курс доллара будет торговаться в диапазоне 75-85 рублей, евро — в коридоре 80-90 рублей, а юань — 10,5-12 рублей.