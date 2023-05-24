МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Страны ЕАЭС фактически перешли на расчеты в национальных валютах, их доля в марте этого года составила 90%, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. Россия и Вьетнам могут начать использовать нацвалюты в торговле

"Мы видим достаточно хороший скачок использования национальных валют. Торговля товарами в ЕАЭС в первом квартале 2023 года: 89% — это национальные валюты, причем если посмотреть март месяц, то мы уже на 90% вышли. Это говорит о том, что мы сегодня фактически осуществили переход на расчеты в национальных валютах", — сказал он, выступая в ходе Евразийского экономического форума.

ЕАЭС становится безопасной гаванью, чтобы спокойно развиваться и создавать лучшие условия для развития экономик страны, отметил Оверчук.

Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. В 2020 году на встрече лидеров стран ЕАЭС было принято решение также предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Кубе.

РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.