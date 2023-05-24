МИНСК, 24 мая — ПРАЙМ. Первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков заявил, что на текущий год власти республики поставили цель полностью отказаться от расчетов в долларах и евро в торговле с Россией и другими странами ЕАЭС. Глава МВФ не ожидает скорой замены доллара

"Расчеты в токсичных валютах — долларе США и евро — снижены. Цель на 2023 год — полностью отказаться от расчетов в долларах США и евро в торговле с Россией и другими странами ЕАЭС. А это остается у нас еще порядка 8% совокупных расчетов", — сказал Снопков в парламенте в среду, комментируя сложности в проведении расчетов из-за санкций Запада.

По его словам, в условиях внешних ограничений правительство совместно с Национальным банком существенно трансформировали работу финансовой инфраструктуры страны. "Благодаря быстрым и четким действиям была нормализована работа кредитных организаций и валютного рынка. За счет ранее выстроенной национальной платежной и расчетной инфраструктуры удалось избежать внешней блокировки торговых операций внутри страны. Между белорусскими банками используется система передачи финансовой информации на базе Белорусского межбанковского расчетного центра", — констатировал первый вице-премьер. Он добавил, что используются альтернативные способы передачи межбанковской информации.

Снопков напомнил, что для обеспечения расчетов по внешнеторговым операциям в Национальном банке создана рабочая группа по координации проведения внешнеэкономических расчетов, на уровне банков организованы рабочие группы, в задачи которых входит максимальное содействие предприятиям в проведении внешнеторговых платежей.

В апреле председатель правления Национального банка Белоруссии Павел Каллаур говорил, что вопрос проведения трансграничных платежей остается весьма чувствительным. Он тогда же заявил, что в условиях западных санкций белорусские компании должны заключать гибкие внешнеторговые контракты и прежде, чем их подписывать, следует проконсультироваться с белорусским банками о возможности проведения платежей в адрес иностранных контрагентов.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства и банков, чтобы они решили проблему прохождения платежей во внешней торговле в условиях западных санкций, заявив, что работа в этой сфере пока отвратительная. Он заявлял, что банковская система недостаточно помогает бизнесу в условиях санкций Запада искать маршруты проведения платежей с контрагентами.