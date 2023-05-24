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2023
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В Белом доме выразили уверенность в незыблемости позиций доллара
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Президент США Джо Байден уверен в незыблемости позиций доллара на мировой арене, заявил журналистам представитель Белого дома Джон Кирби. Его попросили прокомментировать сообщения... ПРАЙМ, 24.05.2023
валюта, рынки, новости, сша, джо байден, доллар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 24 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден уверен в незыблемости позиций доллара на мировой арене, заявил журналистам представитель Белого дома Джон Кирби.
Его попросили прокомментировать сообщения о договоренностях Бразилии и Китая об отказе от использования доллара во взаимной торговле.
"Президент уверен в силе доллара на международной арене, а также в прочности фундамента, который обеспечивает доллар мировым финансам и торговле", — сказал Кирби.
Он отказался говорить, обсуждалась ли эта тема в ходе встречи лидеров США и Бразилии "на полях" саммита G7 в Японии.