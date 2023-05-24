ВАШИНГТОН, 24 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден уверен в незыблемости позиций доллара на мировой арене, заявил журналистам представитель Белого дома Джон Кирби. Доллар опускается к основным валютам в среду

Его попросили прокомментировать сообщения о договоренностях Бразилии и Китая об отказе от использования доллара во взаимной торговле.

"Президент уверен в силе доллара на международной арене, а также в прочности фундамента, который обеспечивает доллар мировым финансам и торговле", — сказал Кирби.

Он отказался говорить, обсуждалась ли эта тема в ходе встречи лидеров США и Бразилии "на полях" саммита G7 в Японии.