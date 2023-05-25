ТАШКЕНТ, 25 мая — ПРАЙМ. Узбекистан продолжит работу по развитию взаиморасчетов в национальных валютах со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил в четверг президент республики Шавкат Мирзиеев. Путин рассказал о переходе России на расчеты в нацвалютах

"Узбекистан в качестве наблюдателя в ЕАЭС продолжает участвовать в многосторонних мероприятиях и проектах… Продолжим также работу по развитию взаиморасчётов в национальных валютах", — сказал Мирзиеев, выступая по видеосвязи на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Мирзиеев отметил, что принятое соглашение ЕАЭС о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами будет способствовать увеличению товарооборота Узбекистана со странами союза. "В этих целях, в Узбекистане полностью завершена подготовительная работа по гармонизации национальных технических регламентов с нормами ЕАЭС", — напомнил Мирзиеев.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. В 2020 году на встрече лидеров стран ЕАЭС было также принято решение предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Кубе.