Мирзиеев: Узбекистан продолжит работу по развитию расчетов со странами ЕАЭС в нацвалютах
ТАШКЕНТ, 25 мая — ПРАЙМ. Узбекистан продолжит работу по развитию взаиморасчетов в национальных валютах со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил в четверг президент республики Шавкат Мирзиеев.
"Узбекистан в качестве наблюдателя в ЕАЭС продолжает участвовать в многосторонних мероприятиях и проектах… Продолжим также работу по развитию взаиморасчётов в национальных валютах", — сказал Мирзиеев, выступая по видеосвязи на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Мирзиеев отметил, что принятое соглашение ЕАЭС о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами будет способствовать увеличению товарооборота Узбекистана со странами союза. "В этих целях, в Узбекистане полностью завершена подготовительная работа по гармонизации национальных технических регламентов с нормами ЕАЭС", — напомнил Мирзиеев.
ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. В 2020 году на встрече лидеров стран ЕАЭС было также принято решение предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Кубе.
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