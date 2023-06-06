МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника слабо снижается к доллару и евро и не меняется к юаню: американская валюта торгуется по 81,12 рубля, европейская — по 86,89 рубля, китайская — по 11,37 рубля, следует из данных Московской биржи. Аналитик предупредил, кто в июне подставит подножку рублю

Курс доллара расчетами завтра на 7.03 мск растет на 17 копеек — до 81,12 рубля, курс юаня не меняется, оставаясь на отметке 11,37 рубля, евро дорожает на 9 копеек — до 86,89 рубля.