Курс доллара к другим основным мировым валютам незначительно снижается
МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам во вторник утром незначительно снижается, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы проявляют осторожность, продолжая оценивать перспективы монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.
По состоянию на 7.47 мск курс евро к доллару рос до 1,0722 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0713 доллара. Курс доллара к иене опускался до 139,5 иены со 139,59 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,09%, до 103,9 пункта.
Трейдеры проявляют осторожность в ходе утренних азиатских торгов, реагируя на макростатистику из США, опубликованную днем ранее, и продолжая оценивать перспективы изменения ставки ФРС. Индекс деловой активности в сфере услуг США (Services ISM) в мае неожиданно снизился — до 50,3% с 51,9% месяцем ранее. Прогноз составлял 52,2%.
ФРС объявит свое решение по ставке на следующей неделе по итогам очередного двухдневного заседания 13-14 июня. Также ФРС опубликует макроэкономические прогнозы, а затем на пресс-конференции выступит глава регулятора Джером Пауэлл.
По данным CME Group, 74,8% экспертов ожидают сохранения ключевой ставки ФРС в июне на текущем уровне в 5-5,25% годовых, а на июль 52,3% аналитиков закладывают ставку уже на отметке в 5,25-5,5%.
Инвесторы также ожидают статистику по еврозоне позднее во вторник. Согласно прогнозу, объем розничных продаж в регионе в апреле вырос на 0,2% по сравнению с мартом.
https://1prime.ru/Forex/20230606/840763524.html