МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам во вторник утром незначительно снижается, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы проявляют осторожность, продолжая оценивать перспективы монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Аналитик предупредил, кто в июне подставит подножку рублю

По состоянию на 7.47 мск курс евро к доллару рос до 1,0722 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0713 доллара. Курс доллара к иене опускался до 139,5 иены со 139,59 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,09%, до 103,9 пункта.

Трейдеры проявляют осторожность в ходе утренних азиатских торгов, реагируя на макростатистику из США, опубликованную днем ранее, и продолжая оценивать перспективы изменения ставки ФРС. Индекс деловой активности в сфере услуг США (Services ISM) в мае неожиданно снизился — до 50,3% с 51,9% месяцем ранее. Прогноз составлял 52,2%.

ФРС объявит свое решение по ставке на следующей неделе по итогам очередного двухдневного заседания 13-14 июня. Также ФРС опубликует макроэкономические прогнозы, а затем на пресс-конференции выступит глава регулятора Джером Пауэлл.

По данным CME Group, 74,8% экспертов ожидают сохранения ключевой ставки ФРС в июне на текущем уровне в 5-5,25% годовых, а на июль 52,3% аналитиков закладывают ставку уже на отметке в 5,25-5,5%.

Инвесторы также ожидают статистику по еврозоне позднее во вторник. Согласно прогнозу, объем розничных продаж в регионе в апреле вырос на 0,2% по сравнению с мартом.