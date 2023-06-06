МОСКВА, 6 июня — ПРАЙМ. Во вторник австралийский доллар подскочил до максимума с середины мая, после того как Резервный банк Австралии повысил процентную ставку, хотя многие аналитики ожидали паузы в цикле ужесточения политики. Россиян предупредили, за какие сделки в валюте грозит крупный штраф

Доллар США отступил от достигнутых на прошлой неделе максимумов за два с половиной месяца против других основных валют, кода неожиданно слабые данные по сфере услуг укрепили ожидания приостановки повышения ставок ФРС на следующей неделе и сделали еще более неопределенными дальнейшие перспективы ее политики.

Биткоин завис ниже 26 000 долларов США, после того как американский регулятор подал в суд на крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance.

Центральный банк Австралии во вторник повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до максимального за 11 лет уровня 4,10%, заявив, что повышение обеспечит большую уверенность в том, что инфляция вернется к целевому диапазону в разумные сроки.

В заявлении по итогам заседания РБА говорится, что для достижения целевого диапазона инфляции может потребоваться дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.

На момент написания статьи пара австралийский доллар/доллар США торговалась с ростом на 0,73%, по 0,6665, ранее достигнув максимума с 16 мая 0,6677.

"Второе подряд неожиданное повышение ставки РБА должно поддержать начавшийся в последнее время рост" и поднять пару выше скользящей средней за 200 дней на 0,6692, а потом прорвать скользящую среднюю за 100 дней на 0,6748, сказал аналитик Westpac Шон Кэллоу.

Инвесторы внимательно следят за перспективами процентных ставок в США, в то время как последние данные и заявления руководителей ФРС спровоцировали некоторую волатильность американской валюты.

Индекс доллара снизился на 0,11%, до 103,89, после колебаний в течение нескольких дней и роста 31 мая до максимума за два с половиной месяца 104,70. Давление на индекс оказали заявления руководителей ФРС о вероятности приостановки повышения ставок на июньском заседании. В Китае предупредили: Запад забыл, как однажды уже сжег свою "валюту № 1"

Вместе с тем вышедшие в пятницу сильные данные по занятости усилили ожидания повышения ставки в июне, а опубликованный в понедельник слабый отчет по сфере услуг омрачил перспективы денежно-кредитной политики.

Сейчас рынки с вероятностью 75% ожидают, что 14 июня Комитет по операциям на открытых рынках оставит ставки без изменений, а на прошлой неделе они оценивали такую вероятность в 36%.

"Слабость индекса менеджеров по снабжению для сферы услуг по версии ISM оказалась, как минимум, неожиданной, — сказал аналитик IG Markets Тони Сикамор. — Ведь сфера услуг была островом стабильности".

По его словам, так как до заседания ФРС важных данных по экономике США не ожидается, а руководители центрального банка перешли в "режим молчания", доллар, видимо, будет торговаться ровно.

Пара доллар США/японская иена снизилась на 0,05%, до 139,49, а евро поднялся против американской валюты на 0,11%, до 1,0722. Пара британский фунт/доллар США выросла на 0,12%, до 1,2450.

Биткоин пытался найти поддержку в районе 25 780 долларов США, после падения на предыдущей сессии на 5,1%, до минимума с 19 апреля.

В понедельник Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на криптовалютную биржу Binance и ее главу Чанпэна Чжао за предполагаемое создание "мошеннической сети", заявив, что биржа искусственно завышала объемы торгов, использовала средства клиентов не по назначению и неверно информировала их о надзоре за рынком.