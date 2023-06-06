МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Курс российской валюты перешел к незначительным колебаниям по отношению к основным торгуемым иностранным валютам в первой половине вторника, следует из данных Московской биржи. В Китае предупредили: Запад забыл, как однажды уже сжег свою "валюту № 1"

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.32 мск растет на 9 копеек, до 81,04 рубля, курс юаня снижается на 1 копейку, до 11,36 рубля, евро дорожает на 3 копейки, до 86,82 рубля. При этом ранее в ходе торгов курсы всех трех валют неоднократно переходили как к росту, так и к снижению.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,39%, до 75,64 доллара за баррель.

Аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова отмечает, что в последние дни российская валюта не демонстрирует склонности к укреплению, но при этом и не показывает серьезного снижения.

"На утро вторника доллар торгуется без заметных изменений. Мы полагаем, что пара доллар-рубль попробует развить снижение при поддержке активизации экспортеров на рынке, ввиду чего ориентируемся на отметку 80 рублей", — говорит Егор Жильников из Промсвязьбанка.