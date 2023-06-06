МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Курс рубля перешел к явно выраженному снижению к доллару, юаню и евро после несущественных колебаний в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Россиян предупредили, за какие сделки в валюте грозит крупный штраф

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.38 мск растет на 40 копеек — до 81,36 рубля, юаня — на 4 копейки, до 11,41 рубля, евро — на 32 копейки, до 87,11 рубля. При этом ранее в ходе торгов вторника курс доллара колебался в обе стороны в пределах 10 копеек, юаня — в пределах 3 копеек, а евро менялся максимум на 5 копеек в обе стороны.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,84% — до 75,3 доллара за баррель.

Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций" считает, что обострение на приграничных территориях в последние дни является фактором риска для рубля. Однако эксперт не видит паники на валютном рынке: рубль лишь незначительно ослабел к уровням предыдущего закрытия. "По сути, тот же валютный боковик, что наблюдался последние три недели. А напряжение может возрасти лишь при потере рублем планки 82 рубля за доллар", — полагает Зельцер.

"Кросс-курс американского доллара к гонконскому доллару на Мосбирже 7,68 (мировой 7,84), это указывает на упорную сдачу рублей инвесторами. Такие же значения наблюдались в марте перед разгоном доллара к рублю и в мае при развороте тенденции снизу вверх", — отмечает в свою очередь Антон Прокудин из УК "Ингосстрах-Инвестиции".