МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Курс евро снижается по отношению к доллару после выхода статданных по еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Рубль ушел в минус к основным торгуемым на Мосбирже валютам

По состоянию на 12.51 мск курс евро к доллару снижался до 1,0695 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0713 доллара. Курс доллара к иене опускался до 139,34 иены со 139,59 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,08%, до 104,08 пункта.

Валютные инвесторы обратили внимание на статданные по розничным продажам в еврозоне, которые в апреле не изменились к марту. Хотя аналитики ожидали, что показатель вырос на 0,2%.

Одной из важных статистик на этой неделе для евро будут данные по ВВП еврозоны, публикация которых ожидается в четверг. Первая и промежуточная оценки показывали рост экономики региона в первом квартале на 1,3% в годовом выражении.