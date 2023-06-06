МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Российская валюта во вторник снижается против доллара и юаня, но в меньшей степени дешевеет к евро на фоне его ослабления на форексе, следует из данных торгов. Россиян предупредили, за какие сделки в валюте грозит крупный штраф

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.07 мск рос на 41 копейку, до 81,36 рубля, евро — на 15 копеек, до 86,94 рубля, юаня – на 3 копейки, до 11,4 рубля свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями при этом составляет 81,1 миллиарда рублей против 23,3 миллиарда по евро и 47 миллиардов по доллару.

Доллар при этом повышался к рублю на 0,5%, юань – на 0,3%, евро — на 0,2%.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс российской валюты днем снижается против основных торгуемых на Московской бирже валют. При этом умеренное ослабление евро на форексе против доллара сдерживает рост европейской валюты против рубля.

"Внешний фон для рубля остается неблагоприятным, в том числе в долгосрочном плане. Очередной шаг ОПЕК+, направленный на повышение нефтяных цен, произвел еще более слабый и кратковременный эффект, чем в апреле, когда альянс неожиданно снизил добычу. Это свидетельствует о серьезных проблемах с нефтяным спросом, а также об угрозе долгосрочным перспективам мировой экономики и потребления сырья", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". В Китае предупредили: Запад забыл, как однажды уже сжег свою "валюту № 1"

Стоимость нефти к 16.07 мск падала на 1,4%, до 75,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,3%, до 104,3 пункта, сигнализируя об ослаблении аппетита к риску на глобальных площадках.

ПРОГНОЗЫ

У рубля в целом сохраняется потенциал к укреплению, но в ближайшее время для курса доллара, вероятно, останется актуальным диапазон 80,5-82 рубля, оценивает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Ориентиры для курсов на завершение текущей сессии: 80-82 рубля за доллар, 84,7-88,5 рубля за евро и 11,15-11,5 рубля за юань, оценивает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

Главным событием текущей недели станет очередное заседание Банка России в пятницу, напоминает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал". Несмотря на некоторое усиление обеспокоенности ЦБ в отношении проинфляционных рисков на фоне восстановления экономической активности, регулятор все же сохранит ставку на прежнем уровне — 7,5% годовых, считает он.

"Существенных изменений в конъюнктуре с момента последнего заседания в конце апреля мы не видим. Курсовая динамика оставалась волатильной, но сегодняшние уровни в целом соответствуют отметкам конца апреля. Инфляционные ожидания населения отошли от максимумов, но остаются повышенными. Бюджет по-прежнему выступает в числе факторов проинфляционного характера, однако регулятор уже, по сути, проводит политику ужесточения, абсорбируя в банковском секторе приток госсредств", — говорит он.

"Факторы геополитики и внешних рынков с момента последнего заседания ЦБ не оказывали существенного влияния на финансовую стабильность и настроения инвесторов на рынке РФ. Кроме того, мы полагаем, что в случае принятия решения об ужесточении процентной политики ЦБ сначала несколько видоизменит свой текущий сигнал в пресс-релизе", — резюмирует Кравченко.