МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника снизился к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 81,4 рубля и 11,41 рубля, следует из данных Московской биржи. СМИ сообщили о предполагаемом "плане Киева" по атаке на "Северные потоки"

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 45 копеек, до 81,40 рубля, юаня – на 4 копейки, до 11,41 рубля, евро — на 40 копеек, до 87,19 рубля.