СОЧИ, 9 июн — ПРАЙМ. Страны Евразийского экономического союза почти полностью перешли на расчеты в национальных валютах, в первом квартале 2023 года количество таких сделок составило 89%, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Лавров отметил пользу от перехода на расчеты в нацвалютах в торговле

"Та статистика, которая у нас есть, говорит о том, что Евразийский экономический союз практически во взаиморасчетах перешел в национальные валюты, а по сделкам, которые касаются товаров, в первом квартале текущего года мы вышли на показатель 89% в национальных валютах, в том числе по марту цифра — 90%", — заявил Оверчук журналистам на полях Евразийского форума в Сочи.