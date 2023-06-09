Оверчук рассказал о переходе стран ЕАЭС на нацвалюты
Оверчук заявил, что страны ЕАЭС почти полностью перешли на расчеты в нацвалютах
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СОЧИ, 9 июн — ПРАЙМ. Страны Евразийского экономического союза почти полностью перешли на расчеты в национальных валютах, в первом квартале 2023 года количество таких сделок составило 89%, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Та статистика, которая у нас есть, говорит о том, что Евразийский экономический союз практически во взаиморасчетах перешел в национальные валюты, а по сделкам, которые касаются товаров, в первом квартале текущего года мы вышли на показатель 89% в национальных валютах, в том числе по марту цифра — 90%", — заявил Оверчук журналистам на полях Евразийского форума в Сочи.
https://1prime.ru/Forex/20230609/840794203.html
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