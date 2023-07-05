ВЕНА, 5 июл — ПРАЙМ. Saudi Aramco не продает свою нефть за юани, только за доллары, заявил президент компании Амин Нассер. В ОАЭ оценили сокращение Россией и Саудовской Аравией добычи нефти

"Нет. Все номинируется в долларах", — сказал он журналистам в кулуарах семинара ОПЕК, отвечая на вопрос, продает ли страна нефть за юани.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.