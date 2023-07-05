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2023
https://1prime.ru/Forex/20230705/841009386.html
Saudi Aramco продаст свою нефть только за доллары
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Saudi Aramco не продает свою нефть за юани, только за доллары, заявил президент компании Амин Нассер. "Нет. Все номинируется в долларах", — сказал он журналистам в кулуарах... ПРАЙМ, 05.07.2023
нефть, энергетика, валюта, рынки, новости, saudi aramco, нефть, доллар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВЕНА, 5 июл — ПРАЙМ. Saudi Aramco не продает свою нефть за юани, только за доллары, заявил президент компании Амин Нассер.
"Нет. Все номинируется в долларах", — сказал он журналистам в кулуарах семинара ОПЕК, отвечая на вопрос, продает ли страна нефть за юани.
Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.