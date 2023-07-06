МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Более половины россиян (56%) думают, что ослабление рубля не отразится на качестве их жизни, около четверти респондентов менее оптимистичны и ждут незначительного ухудшения, говорится в исследовании онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости. Рубль продолжил сильно падать, евро вышел на 99 рубля

Рубль серьезно слабеет к основным иностранным валютам с начала лета и уже обновил минимумы с марта прошлого года. Так, курс доллара за несколько недель лета уже подскакивал почти на 10 рублей, до 91,07 рубля, евро — на 12,76 рубля, до 99,27 рубля, юаня — на 1,17 рубля, до 12,55 рубля.

"Более половины россиян (56%) уверены, что ослабление рубля никак на их материальном благосостоянии или качестве жизни не отразится. Еще 23% заявили о снижении в незначительной степени", — выяснили аналитики сервиса. Исследование проводилось с 27 июня по 4 июля 2023 года, в нем приняли участие 3 000 совершеннолетних россиян со всей страны.

При этом каждый шестой респондент не столь оптимистичен: об ожидании существенного ухудшения своего благосостояния из-за изменения курса рубля сообщили 16%. Остальные 5% затруднились с ответом, сообщили в сервисе.

У более позитивно настроенных участников исследования аналитики уточнили причину их ответа. Выяснилось, что подобные ожидания у многих из них (43%) связаны с тем, что они не совершают заграничных поездок. Еще 38% не копят деньги в валюте, и у них нет регулярной потребности в ней расплачиваться.

Кроме того, у почти трети (31%) респондентов нет планов в ближайшее время покупать товары, на стоимости которых быстрее всего отражаются колебания курса, такие как новые автомобили и бытовая техника, отметили аналитики. "Еще 24% (ответили — ред.) — не покупаю импортные товары в принципе. 22% — наивысший возможный пик негативного влияния ослабления рубля уже пройден, 17% — затрудняюсь ответить или другие причины", — добавили в Moneyman.