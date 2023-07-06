МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Курс евро к доллару снижается в четверг утром после выхода днем ранее протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. Курс доллара превысил 92 рубля, евро — 100 рублей впервые с марта 2022 года

По состоянию на 7.41 мск курс евро к доллару снижается до 1,0837 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0851 доллара. Курс доллара к иене опускается до 144,03 иены со 144,64 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,07%, до 103,44 пункта.

В среду был опубликован протокол июньского заседания американского регулятора. Как следует из документа, Федрезерв считает целесообразным дальнейшее повышение учетной ставки в 2023 году из-за высокой инфляции.

По итогам заседания в прошлом месяце ФРС сохранила ключевую ставку на уровне 5-5,25% после длительного периода ужесточения. По данным CME Group, 88,7% аналитиков ожидают в текущем месяце повышения ставки на 25 базисных пунктов с текущего уровня.

Теперь рынки будут ожидать выхода в пятницу статистики по безработице в США за июнь. Эксперты прогнозируют, что безработица в стране в отчетном месяце снизилась до 3,6% с 3,7% месяцем ранее, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 225 тысяч после увеличения на 339 тысяч в мае.