МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. В четверг юань укрепился против доллара США, после того как Народный банк Китая в очередной раз попытался успокоить рынки, встревоженные резким падением китайской валюты в последнее время. "Попрошайничество на новом уровне": китайцев возмутила украинская наглость

"Даже если обменный курс юаня попадет в панический односторонний тренд, у нас есть достаточно инструментов, чтобы успокоить стадное поведение и обеспечить ровную работу валютного рынка", — сказано в опубликованной в среду статье в контролируемом центральным банком Китая издании Financial News.

В подтверждение этих слов в четверг центральный банк четвертый день подряд на этой неделе установил более высокий, чем ожидали аналитики, срединный курс юаня к доллару. По мнению трейдеров, эта мера является попыткой предотвратить слишком быстрое и слишком глубокое падение юаня.

Перед началом сессии Народный банк Китая установил срединный курс доллара США к юаню на уровне 7,2098 против 7,1968 в среду, намного ниже, чем ожидали опрошенные Reuters аналитики: отклонение фиксинга от прогноза было самым существенным с конца июня.

"Мы ожидаем, что юань будет торговаться стабильно благодаря различным мерам государственной поддержки", — сказали аналитики DBS, назвав определение срединного курса одной из таких мер.

На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на 7,2507, а на момент написания статьи торговалась по 7,2489. "Грабитель все еще хочет сохранить лицо?" Китайцев возмутило лицемерие ЕС

Опубликованная в среду статья в Financial News стала одним из самых сильных сигналов о намерении поддерживать стабильность юаня после начавшегося в мае снижения. В сочетании с действиями центрального банка это говорит о том, что он намерен удерживать срединный курс в диапазоне 7,19-7,2, "чтобы пара доллар/юань не поднималась в сторону 7,3", сказал аналитик Mizuho Кен Чэун.

Пара последний раз достигала важного уровня 7,3 в начале ноября 2022 года, когда перспективы роста китайской экономики были омрачены строгими карантинными мерами.

"Теперь эти меры отменены, а цикл повышения процентных ставок в США приближается к концу, поэтому рост пары выше 7,3 представляется неоправданным", — сказал Чэун.

Инвесторы также будут следить за результатами первого визита Джанет Йеллен в качестве министра финансов США в Китай, который начнется в четверг.

Основной целью визита станет перекалибровка отношений между двумя крупнейшими в мире экономиками на фоне замораживания обмена оборонной информацией и введения Пекином новых ограничений на экспорт некоторых металлов. Это решение спровоцировало усиление напряженности отношений и оказало давление на рынки Китая.

К моменту написания статьи индекс доллара снизился до 103,35 от уровня закрытия среды 103,373. Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 7,2603.