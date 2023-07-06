МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Курс рубля сейчас снижается под влиянием динамики внешней торговли, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления на Финансовом конгрессе Банка России. Глава ЦБ считает действующую денежно-кредитную политику эффективной

"Но у нас смотреть нужно прежде всего на динамику внешней торговли. Она во многом определяет движение курса… Сейчас если мы посмотрим на динамику курса, это тоже во многом объясняется внешней торговлей", — заявила Набиуллина.

По ее словам, динамика курса сейчас несет проинфляционные риски для РФ, ЦБ будет это учитывать в решениях по ставке.

"Сейчас динамика курса несет проинфляционные риски, мы это будем учитывать при принятии решений по ключевой ставке", — сказала она.

Глава ЦБ РФ отметила, что плавающий курс рубля — это благо, которое позволяет экономике РФ легче абсорбировать внешние шоки. Набиуллина объяснила, почему для роста экономики нужна низкая инфляция

"Плавающий курс под влиянием внешней торговли меняется. У нас есть инструменты для сглаживания краткосрочных колебаний — это наши свопы. Но плавающий курс — это благо, которое позволяет эти внешние изменения, внешние шоки легче абсорбировать экономике РФ", — пояснила она.

Ранее в четверг курс евро на Московской бирже поднялся выше 102 рублей, курс доллара подскочил выше 93 рублей — оба впервые с марта 2022 года.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.