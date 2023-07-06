МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ.  Курс евро на Московской бирже поднялся выше 102 рублей — до 102,0075 рубля, но ушел ниже этого значения, курс доллара — выше 93 рублей, оба впервые с марта 2022 года, следует из данных Московской биржи.

Монеты номиналом один рубль.

Набиуллина назвала причины текущего ослабления курса рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.46 мск растет на 2,56 рубля, до 93,56 рубля, евро — на 2,72 рубля, до 101,72 рубля.

Юань в это же время дорожает на 33 копейки, до 12,87 рубля.