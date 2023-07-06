МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Курс евро на Московской бирже поднялся выше 102 рублей — до 102,0075 рубля, но ушел ниже этого значения, курс доллара — выше 93 рублей, оба впервые с марта 2022 года, следует из данных Московской биржи. Набиуллина назвала причины текущего ослабления курса рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.46 мск растет на 2,56 рубля, до 93,56 рубля, евро — на 2,72 рубля, до 101,72 рубля.

Юань в это же время дорожает на 33 копейки, до 12,87 рубля.