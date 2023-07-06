С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в ближайшее время доллар сможет опуститься до 70 рублей, в частности, на это может повлиять решение Банка России, сказал он журналистам в кулуарах Финансового конгресса ЦБ РФ. Набиуллина назвала причины текущего ослабления курса рубля

На вопрос о том, каков его прогноз по курсу доллара на ближайшее время, Аксаков ответил: "70 рублей". По его мнению, ЦБ РФ на ближайшем заседании "может поднять ставку на 2,5-0,5 (процентного пункта — ред.), чтобы охладить пыл тех, кто работает на валютном рынке".

"Этот фактор тоже влияет. Это, скорее, психологическое влияние, валюту же все равно покупают не по курсу, который устанавливается Центральным банком", — пояснил он.

Аксаков также назвал причины снижения курса рубля.

"Это компенсация: импорт нам необходим для того, чтобы обеспечить производственно необходимое оборудование. Очевидно, и расходы на новые территории повлияли. И цена на нефть — главный фактор, который повлиял на курс рубля. Люди покупают валюту, отдохнуть хотят: в Турции, Египте, некоторые, говорят, к "недругам" поехали", — перечислил он.

Российская валюта в четверг продолжает снижаться к доллару и евро: по данным Московской биржи, курс доллара поднялся выше 93 рублей впервые с марта прошлого года, а курс евро — выше 102 рублей.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.