МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Валютные курсы находятся на своих локальных пиках, за которыми последует откат — вплоть до 84,5 рублей за доллар или ниже, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Набиуллина призвала не строить теории заговора насчет курса рубля

Курс доллара в четверг поднялся выше 93 рублей, евро – выше 102 рубля впервые с марта 2022 года, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.05 мск растет на 2,66 рубля, до 93,66 рубля, евро – на 2,8 рубля, до 101,77 рубля. Юань дорожает на 35 копеек, до 12,89 рубля.

В ОЖИДАНИИ ОТКАТА

"Мы полагаем, что курсы евро и доллара находятся на локальном пике, за которым последует откат назад. Причины ослабления известны давно: растет импорт, что сдвигает курсы вверх при стабильном экспорте. Таким образом, для нас это не новость, и все идет в рамках прогнозов, которые мы ранее публично озвучивали", — говорит главный макроэкономист УК "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин.

В моменты высокой волатильности сложно делать краткосрочные прогнозы, поскольку пик цены может быть высоко, но непродолжительно быстро, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

"Сейчас евро перешагнул за планку 100, и, по нашим оценкам, здесь он не продержится долго. Более адекватный курс находится поближе к 90, просто нужно время на адаптацию в условиях крайне низкого предложения иностранной валюты на рынке при одновременно высоком на нее спросе", — говорит эксперт.

Причина слабости рубля состоит в слабом платежном балансе (в частности в полном объеме не поступают средства от экспорта нефти в Индию) и в уходе крупных игроков с российского рынка, говорит финансовый эксперт Андрей Верников.

"По опыту предыдущих девальваций рубля 1998 года и 2014 года следует ждать отката доллара и евро практически на прежние позиции, и затем начнется постепенный рост валюты. Поможет укреплению рубля уменьшение импорта, в частности в сфере услуг. Я жду укрепления рубля к доллару до отметки 84,5 или даже несколько ниже", — подчеркивает Верников.

"Естественно, по отношению к юаню и евро рубль также укрепится. Сейчас мы наблюдаем гиперболический рост стоимости валюты, а такой рост не может быть устойчивым в принципе", — отметил он.