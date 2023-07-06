С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. ЦБ РФ готов вмешиваться в валютный рынок интервенциями при рисках финстабильности, но сейчас таких рисков нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Финансовом конгрессе ЦБ. Набиуллина назвала причины текущего ослабления курса рубля

"Мы готовы вмешиваться в валютный рынок своими интервенциями, только когда видим некоторые риски финансовой стабильности. Это когда ликвидности не хватает на рынке, тогда мы можем вмешиваться. Сейчас таких рисков финансовой стабильности нет", — сказала она.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.