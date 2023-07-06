Набиуллина рассказала, когда ЦБ будет вмешиваться в валютный рынок
Набиуллина: ЦБ вмешается в валютный рынок при рисках финстабильности, но сейчас их нет
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. ЦБ РФ готов вмешиваться в валютный рынок интервенциями при рисках финстабильности, но сейчас таких рисков нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Финансовом конгрессе ЦБ.
"Мы готовы вмешиваться в валютный рынок своими интервенциями, только когда видим некоторые риски финансовой стабильности. Это когда ликвидности не хватает на рынке, тогда мы можем вмешиваться. Сейчас таких рисков финансовой стабильности нет", — сказала она.
Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.
https://1prime.ru/Forex/20230706/841016817.html
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