Глава ВТБ ждет приостановки процесса падения курса
Глава ВТБ Костин: процесс падения курса рубля приостановится и он начнет укрепляться
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. Процесс падения курса рубля приостановится, и российская валюта начнет укрепляться, считает глава ВТБ Андрей Костин.
"Я думаю, что этот процесс девальвации будет приостановлен, и будет некий обратный процесс. Тем более, что ЦБ собрался повышать ставку", — ответил он на вопрос журналистов про курс рубля в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.
https://1prime.ru/Forex/20230706/841016908.html
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