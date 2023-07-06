С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. Процесс падения курса рубля приостановится, и российская валюта начнет укрепляться, считает глава ВТБ Андрей Костин. Набиуллина рассказала, когда ЦБ будет вмешиваться в валютный рынок

"Я думаю, что этот процесс девальвации будет приостановлен, и будет некий обратный процесс. Тем более, что ЦБ собрался повышать ставку", — ответил он на вопрос журналистов про курс рубля в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.