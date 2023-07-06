С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. Председатель совета директоров НАУФОР и бывший глава наблюдательного совета Мосбиржи Олег Вьюгин допускает, что в случае, если не будут приняты никакие меры по стабилизации валютного рынка, доллар может подорожать до 110-120 рублей к осени этого года. Таким мнением он поделился с РИА Новости в кулуарах финансового конгресса Банка России. НАУФОР стала единственной саморегулируемой организацией для профучастников

"Можно ожидать, что в перспективе курс будет 110-120 рублей. Дальше — осень. Но в том случае, если не будут внесены никакие коррективы в управление валютным рынком: не будет интервенций, возврата к продаже валютной выручки. Еесли этого не будет, то рубль так и продолжит сползать", — считает Вьюгин.

Текущее ослабление рубля он объясняет ухудшающимся торговым балансом, а также серьезным оттоком капитала из страны.

"Банкиры, в том числе Набиуллина, ссылаются на торговый баланс. А второй фактор — счет капитала. При этом в годы до СВО счет капитала играл большую роль в курсообразовании, чем счет по торговле… По счету капитала видим очень большой отток. У нас не действует правило продажи валютной выручки. И рынок, на самом деле, в руках крупных корпораций, которые занимаются экспортом", — объяснил он.

Курс доллара на Мосбирже в четверг поднялся выше 93 рублей, евро поднимался выше 102 рубля впервые с марта 2022 года. Рекорд по цене на валюту был поставлен 10 марта 2022 года: 132,4 рубля за евро и 121,5 рубля за доллар. Затем после двухнедельного падения рубль начал укрепляться, причем быстрыми темпами.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.