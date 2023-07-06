МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Никаких вопросов в части макроэкономической стабильности в России не возникает, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя колебания курса рубля. Набиуллина рассказала, когда ЦБ будет вмешиваться в валютный рынок

"Макроэкономические показатели на самом деле лучше ожидаемых, об этом в том числе речь шла на недавней встрече председателя правительства Михаила Мишустина с президентом Владимиром Путиным, поэтому здесь никакого вопроса не возникает по поводу макроэкономической стабильности", — пояснил он.

Песков добавил, что ранее такие повышения курса рубля уже были, как правило в таких случаях есть доля спекулятивных игр.

"Мы, действительно, все видим какие колебания, действительно курс валюты растет, рубль падает. Но давайте вспомним, мы это видели несколько раз и ранее — и были отскоки назад. И мы знаем сами прекрасно, что, как правило, в таких повышениях всегда есть значительная доля спекулятивных игр, которых нам нельзя исключать и сейчас", — ответил он журналистам на вопрос, беспокоит ли Кремль ситуация с курсом валют.

Курс доллара в четверг на Московской бирже поднялся выше 93 рублей, а евро краткосрочно превышал отметку 102 рубля впервые с марта 2022 года. Опрошенные РИА Новости представители торговой отрасли предупредили, что цены на технику и электронику в России сильно зависят от курса валют, поэтому при продолжительном ослаблении рубля стоимость продукции на полках также вырастет.