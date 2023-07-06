С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. Идея о создании единой валюты в рамках БРИКС заслуживает внимания, но это непростая работа, сейчас ЦБ концентрируется на развитии расчетов в нацвалютах, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. ЦБ может повысить прогноз по прибыли банков, заявила Набиуллина

"Безусловно, эта идея заслуживает внимания, но этот проект, я думаю, будет достаточно сложным к реализации, как и любая идея наднациональной валюты. Она требует согласия многих сторон, это совсем не простой проект. Поэтому мы одновременно все-таки работаем и концентрируем свои усилия на развитии двухсторонних расчетов с использованием национальной валюты, развитии инфраструктуры, которая связывает наши платежные системы, то, что нужно бизнесу сегодня, сейчас", — сказала она журналистам в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.