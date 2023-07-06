МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Курс доллара снижается по отношению к мировым валютам, таким как евро и иена, после выхода статданных по США, следует из данных торгов. Золото подешевело после публикации статистики по США

По состоянию на 20.22 мск курс евро к доллару растет до 1,088 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0851 доллара. Курс доллара к иене опускается до 144,16 иены со 144,64 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,15%, до 103,21 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 1 июля, выросло на 12 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 248 тысяч. Аналитики ждали роста до 245 тысяч с первоначального показателя в 239 тысяч.

Теперь рынки будут ожидать выхода в пятницу статистики по безработице в США за июнь. Аналитики прогнозируют, что безработица в стране в отчетном месяце снизилась до 3,6% с 3,7% месяцем ранее.

Данные по рынку труда учитываются Федеральной резервной системой США в решении по учетной ставке. Согласно CME Group, 92,4% аналитиков ждут, что ФРС повысит ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. Остальные прогнозируют сохранение ставки на текущем уровне. Повышение учетной ставки, как правило, приводит к укреплению национальной валюты.