МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Российская валюта в четверг показала повышенную волатильность — сначала она обновила минимумы более чем за 15 месяцев против основных торгуемых на Московской бирже валют, затем на время выходила в плюс против них, однако по итогам дня все-таки упала, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Доллар на Мосбирже завершил торги ростом

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,30 рубля, до 92,30 рубля, юаня — на 4 копейки, до 12,58 рубля, евро — на 1 рубль, до 100 рублей ровно.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" по итогам четверга составил рекордные почти 240 миллиардов рублей, превысив в полтора раза суммарный объем по евро (43,5 миллиарда) и доллару (113,2 миллиарда), также следует из данных Мосбиржи.

Доллар за день вырос к рублю на 1,4%, юань — на 0,3%, евро — на 1%. В течение четверга рубль обновил минимумы с марта 2022 года: доллар максимально подскакивал до 93,85 рубля, евро — до 102,01 рубля, юань — до 12,92 рубля.

РУБЛЬ ОСТАЛСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс рубля к основным валютам в четверг обновил минимумы более чем за год, после чего попытался скорректироваться — переходил на время к росту, однако по итогам дня все-таки упал.

"Рубль начал четверг с мощного импульса снижения к основным валютам, доллар впервые с марта прошлого года приближался к 94 рублям, а евро удалось забраться выше 102 рублей. Затем картина развернулась, и российская валюта отыграла большую часть дневных потерь. Размашистая амплитуда разнонаправленных движений может указывать на близкую смену тренда", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"При этом баланс факторов для рубля значимо пока не меняется — высокий импорт, слабеющий экспорт, остаточная тревожность после внутриполитических событий конца июня, большие бюджетные расходы и ценовой штиль в сырье с апреля совокупно продолжают давить на нацвалюту РФ", — добавляет он.

При этом игроки рынка обратили внимание на вербальные интервенции, оказавшие поддержку рублю. Так, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ готов вмешиваться в валютный рынок интервенциями при рисках финансовой стабильности.

Глава Сбербанка Герман Греф в свою очередь заявил, что курс рубля сейчас не на оптимальных уровнях, стоит ждать его укрепления. По его словам, заложенный в макропрогноз Сбербанка курс доллара находится на уровне 75-78 рублей на конец года, пока Сбербанк его не менял. При этом банк всегда предполагает возможность отклонения от прогноза и хеджирует свои риски.

ПРОГНОЗЫ

Коррекционному укреплению рубля с локальных минимумов способствовал ряд вербальных интервенций, которые, впрочем, не ознаменовались анонсом каких-либо конкретных действий по стабилизации ситуации на валютном рынке, говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"В текущей ситуации риски роста курса в сторону 93 рублей за доллар в пятницу сохраняются, учитывая также заметное снижение нефтяных цен вечером четверга. Тем не менее в дальнейшей перспективе рубль еще может показать коррекционное укрепление", — рассчитывает он.

Рубль при соответствующей поддержке может вскоре "пойти в контратаку", также полагает Бахтин. "В числе возможных инструментов — валютные интервенции, повышение ключевой ставки вплоть до 8,5% годовых, возвращение норм обязательной продажи валютной выручки для экспортеров. По нашим оценкам, в пятницу пара доллар-рубль может двигаться в диапазоне 89,5-92,5 рубля", — добавляет он.

Резкое ослабление рубля сопровождается в последние дни очередной волной оттока наличных из банковского сектора, отмечает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

"Так, согласно данным ЦБ, чистый отток наличных за неделю составил 116 миллиардов рублей — это больше, чем регулятор зафиксировал 23 июня (105 миллиардов). Для сравнения, чистый отток наличных в мае составил 150 миллиардов. Частично спрос на наличные в начале июля может быть обусловлен сезонным фактором (отпуска, туристические поездки и так далее). Так, годом ранее в первую рабочую неделю июля из банковского сектора ушло 129 миллиардов рублей", — сказал он, рассуждая о факторах курсообразования рубля.