МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Во вторник, после выхода слабых данных по розничным продажам в Великобритании, фунт снизился, но удержался выше достигнутых на прошлой неделе одномесячных минимумов. Доллар в начале торгов растет до 95,87 рубля

Консорциум розничной торговли Великобритании (BRC) сообщил, что в июле по сравнению с июлем прошлого года объемы продаж в стоимостном выражении выросли на 1,5%. В среднем за последние 12 месяцев они росли на 3,9%, а в феврале подскочили на 5,2%.

Эти данные приводятся без коррекции на инфляцию, поэтому при небольшом увеличении расходов продажи в натуральном выражении сократились.

На момент написания статьи пара фунт/доллар США торговалась со снижением на 0,2%, по 1,2757. Пара евро/фунт немного поднялась и торговалась по 0,8610.

До сих пор британские потребители в целом справлялись воздействием высокой инфляции и повышением процентных ставок, но, по словам экономистов, в ближайшие месяцы этот запас прочности, вероятно, истощится.

Рост зарплат отстает от инфляции, потребители накапливают кредиты без обеспечения, и их бюджеты будут сжиматься под давлением высокой стоимости заимствований, особенно ипотечных, а также ожиданий дальнейшего повышения ставок.

"Очевидно, что потребители более экономно расходуют деньги и только при необходимости, так как повышение ставок Банка Англии сокращает их доходы", — сказал аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон.

"По мере того как у многих потребителей приближается конец срока обслуживания кредитов по фиксированным ставкам, они могут начать откладывать больше денег, чтобы компенсировать воздействие ожидаемого резкого роста стоимости обслуживания ипотечных ссуд", — добавил он.

Главный экономист Банка Англии Хью Пилл сказал в понедельник, что рост цен на продовольствие, опережающий подорожание других товаров, позднее в этом году замедлится примерно до 10% от 17,3% в настоящее время.

На заседании 2 августа центральный банк 14-й раз подряд повысил процентные ставки и заявил, что с учетом постоянства инфляции стоимость заимствований будет некоторое время оставаться высокой.

Вместе с тем инвесторы обращают внимание на плохие перспективы британской экономики и учитывают в котировках еще не более двух повышений ставок Банка Англии.

Две недели подряд до 1 августа спекулятивные инвесторы сокращали позиции на покупку фунта, а данных об их поведении после решения Банка Англии у регулятора пока нет.

В то же время управляющее фондами сократили длинные позиции по фунту вдвое от рекордного максимума.

Экономисты Barclays, BNP Paribas и UBS в пятницу понизили прогнозы пика ключевой ставки Банка Англии. Теперь они считают, что центральный банк последний раз повысит ее в сентябре, до 5,50%.

С начала этого года фунт вырос против доллара США на 4,4%, но его импульс ослаб, после того как в июле пара поднималась от уровня закрытия прошлого года на 8,6%.

Швейцарский франк с начала года укрепился против доллара США на 5,4%.

По словам аналитика ING Франческо Песоле, фунт, видимо, будет торговаться неровно, реагируя на поступающие данные.

"Мы считаем, что рынки завышено оценивают ужесточение политики Банка Англии, поэтому ожидаем роста пары евро/фунт до диапазона 0,87-0,88", — сказал он.