МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Московское метро присоединится к пилоту цифрового рубля, но сначала будет тестирование на закрытой фокус-группе, заявил первый замглавы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Роман Латыпов. Россиян предупредили о наличии у каждого своего цифрового следа

"Сейчас проект цифрового рубля, который мы совместно с Банком России запускаем, мы запускаем сначала в форме пилота на закрытой фокус-группе. Можно будет приобрести либо карту "Тройка" в уникальных дизайнах членам этой закрытой фокус-группы, либо приобрести карту "Тройка" с балансом", — заявил он в ходе пресс-конференции.

Латыпов добавил, что метрополитен сейчас подстраивает свои процессы, чтобы рассчитываться в цифровом рубле.

В телеграм-канале столичного департамента транспорта сообщили, что будет проводиться тестирование продаж за цифровые рубли сувенирных карт "Тройка" и карт‎ с балансом билета "Кошелек", на первом этапе воспользоваться оплатой цифровыми рублями смогут сотрудники, которые входят в фокус-группу.

"‎Московский метрополитен традиционно выступает тестовой площадкой для инновационных разработок. Мы планируем начать тестирование продаж за цифровые рубли сувенирных карт "Тройка" и карт‎ с балансом билета "Кошелек". По итогам пилотного проекта проработаем возможность внедрения цифрового рубля и на других видах городского транспорта", — цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Отмечается, что этот проект реализуется вместе с Банком России и ВТБ. На первом этапе воспользоваться оплатой цифровыми рублями смогут сотрудники, которые входят в фокус-группу.

Сообщается, что цифровой рубль — это третья форма российской национальной валюты.

Банк России начал работу по созданию цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране. В среду первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова заявила, что пилот цифрового руля начнется 15 августа и в нем примет участие 13 кредитных организаций.