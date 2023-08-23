МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть замедляют снижение после того, как коммерческие запасы нефти в США за неделю сократились сильнее ожиданий аналитиков, свидетельствуют данные торгов. Доллар стабилен к евро после публикации макростатистики

По состоянию на 18.04 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,71%, до 83,44 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,55%, до 79,19 доллара. До выхода статистики цены на обе марки опускались до 82,55 и 78,29 долларов за баррель соответственно.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 18 августа, снизились на 6,1 миллиона баррелей. Аналитики ждали сокращения лишь на 2,9 миллиона. Показатель снижается значительно сильнее прогноза вторую неделю подряд.

Давление на котировки, по мнению экспертов, продолжает оказывать слабая экономическая статистика из Китая, а также опасения относительно ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Глава регулятора Джером Пауэлл выступит в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле в пятницу.

"Ралли в нефти, похоже, на данный момент исчерпало себя. Макропроблемы Китая, а также растущие ожидания того, что ФРС США еще не закончила цикл ужесточения, в последнее время оказывают давление на нефть", — приводит портал MarketWatch слова товарных стратегов ING Уоррена Паттерсона (Warren Patterson) и Эвы Мантей (Ewa Manthey).