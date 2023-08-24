ЦАХКАДЗОР, 24 авг — ПРАЙМ. Россия предлагает развивать общее платежное пространство ЕАЭС на основе нацвалют, это повысит безопасность расчетов и устойчивость экономик стран, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправсовета. Страны БРИКС выступают за использование нацвалют

"Сейчас большинство взаимных расчетов проходит в национальных валютах. К системе передачи финансовых сообщений подключено 80% банков государств "пятерки". Предлагаем на основе национальных валют развивать общее платежное пространство. Внедрять евразийскую систему рейтингов. Таким образом мы улучшим инвестиционный климат. Повысится безопасность расчетов и устойчивость наших экономик", — сказал он.

ЗАСЕДАНИЕ ЕАЭС



Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в декабре в Санкт-Петербурге, нужно представить лидерам конкретные инициативы по сотрудничеству, заявил в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава российского кабмина принимает участие в заседании евразийского межправсовета в Армении.

"В декабре в Санкт-Петербурге пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. Считаем важным, помимо доклада о проделанной работе, представить лидерам конкретные инициативы по наполнению сотрудничества. Предлагаем зафиксировать их в Декларации об основных задачах и ключевых направлениях дальнейшего развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза. И принять этот стратегический документ на заседании Высшего Евразийского экономического совета в конце года", — сказал он.

Мишустин добавил, что региональная интеграция становится эффективным инструментом развития, позволяет обеспечить равноправное и справедливое участие в мировой экономической системе.

"За время существования Союза взаимная торговля наших государств выросла практически на 90%. Совокупный валовой внутренний продукт увеличился более чем на 7%. Наращиваются инвестиции в основной капитал. Неплохие показатели в строительстве. Позитивную динамику наблюдаем и на рынке труда. Число безработных в этом июне сократилось почти на 11%", — отметил он.

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ ЕАЭС



Евразийский экономический союз проходит проверку на прочность в условиях беспрецедентного давления со стороны коллективного Запада, но уже не раз доказывал свою состоятельность, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Премьер также убежден в том, что страны "пятёрки" способны найти взаимоприемлемые решения по самым сложным вопросам.

"Ведь мы умеем слушать друг друга и договариваться – на благо наших народов", — заключил политик на заседании евразийского межправсовета.

Мишустин также отметил, что для Союза крайне важно уделять особое внимание развитию соответствующей комфортной среды для жизни граждан, а добиться этого можно, определив единые принципы и стандарты в области образования, здравоохранения, госуправления.