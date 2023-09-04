2023-09-04T07:10:00+03:00
2023-09-04T07:11:11+03:00
2023-09-04T07:10:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230904/841643307.html
Доллар растет до 96,45 рубля
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рубль умеренно снижается к основным торгуемым иностранным валютам в начале торгов понедельника: курс доллара растет до 96,45 рубля, юаня — до 13,27 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 04.09.2023
валюта, рынки, новости, доллар, рубль, евро, юань, курсы валют
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/51/841465192.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/51/841465192.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/51/841465191.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/51/841465191.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/51/841465179.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/51/841465179.jpg
https://1prime.ru/exclusive/20230830/841613460.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Рубль умеренно снижается к основным торгуемым иностранным валютам в начале торгов понедельника: курс доллара растет до 96,45 рубля, юаня — до 13,27 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск растет на 36 копеек, до 96,45 рубля, юаня — на 1 копейку, до 13,27 рубля, курс евро снижается на 5 копеек, до 104,1 рубля.