МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Рубль умеренно снижается к основным торгуемым иностранным валютам в начале торгов понедельника: курс доллара растет до 96,45 рубля, юаня — до 13,27 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар по 100 уже не удивит. Рубль готовит сюрпризы осенью

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск растет на 36 копеек, до 96,45 рубля, юаня — на 1 копейку, до 13,27 рубля, курс евро снижается на 5 копеек, до 104,1 рубля.