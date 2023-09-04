МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. В понедельник австралийский доллар укрепился вслед за китайским юанем, но на этой неделе ему угрожают понижательные риски со стороны паузы в цикле повышения ставок центрального банка и вероятности резкого замедления роста экономики. Аналитик назвал опасную отметку для рубля на следующей неделе

Пара австралийский доллар/доллар США поднялась на 0,3%, до 0,6472, после роста на прошлой неделе на 0,7%, до 0,6522. Теперь временная поддержка пары находится на 0,6450, а сильное сопротивление — на 0,65.

Новозеландский доллар вырос против американской валюты на 0,2%, до 0,5857. На прошлой неделе эта пара также поднималась на 0,7%, до максимума за три недели 0,6016. Она не смогла удержаться выше 0,60, и теперь ее поддержка расположена около 0,5930.

В понедельник азиатские фондовые рынки и оффшорный юань укрепились благодаря надеждам инвесторов на улучшение перспектив сектора недвижимости Китая благодаря принятым мерам государственной поддержки спроса на жилье. Эта ключевое место назначения для огромных объемов импортируемой из Австралии железной руды.

Ранее в понедельник вышли данные, показавшие существенное сокращение запасов в экономике Австралии во 2-м квартале, которое может внести большой негативный вклад в ВВП страны.

Главный экономист ANZ Эдам Бойтон не исключает, что выходящие в среду данные укажут на небольшое сокращение ВВП Австралии во 2-м квартале. Ранее он прогнозировал рост экономики в этот период на 0,2%.

"Эти данные повысили вероятность паузы (в цикле ужесточения политики Резервного банка Австралии) на завтрашнем заседании", — сказал он.

Большинство участников рынка и экономистов ожидают, что РБА третий раз подряд оставит ставки на текущем уровне на фоне замедления инфляции и экономики.

В то же время валюты Австралии и Новой Зеландии получают поддержку со стороны мнения, согласно которому процентные ставки в США достигли пика. Вышедшие в пятницу неоднозначные данные по занятости в целом указали на ослабление рынка труда, поэтому ФРС, возможно, не станет больше ужесточать политику.

Доходность трехлетних австралийских облигаций выросла на пять базисных пунктов, до 3,786%, а десятилетних — на восемь базисных пунктов, до 4,089%.