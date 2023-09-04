МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. В понедельник юань немного вырос против доллара США. Инвесторы ждут выходящих на этой неделе важных данных, которые могут повлиять на динамику валютного рынка.

Посол Китая Лю Шаобин в Анкаре

Посол Китая сообщил об усилении тенденции отказа от доллара

Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 7,1786 против 7,1788 в пятницу. Финсинг был самым низким за три недели и намного ниже, чем ожидали трейдеры.

На континентальном рынке пара открылась на 77,2601, а на момент написания статьи торговалась по 7,2635.

В последние недели Пекин принял меры, направленные на оживление экономики. В пятницу центральный банк понизил норму резервирования иностранной валюты финансовыми организациями, чтобы сдержать ослабление юаня, который с начала года снизился относительно доллара почти на 5%.

Выходящие на этой неделе ключевые данные могут повлиять на отношение инвесторов к деноминированным в юанях активам на фоне ослабления китайской экономики и усугубления проблем в секторе недвижимости.

Во вторник выйдет августовский индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Китая по версии компаний Caixing и S&P Global. В четверг ожидается отчет по внешней торговле за август, а в субботу — данные по инфляции.

"Инвесторы внимательно изучат данные по экспорту, которые дадут им понять, остался ли внешний спрос слабым, а данные по импорту позволят оценить ситуацию со спросом внутри страны", — сказал аналитик ANZ Кхун Гох.

По прогнозу опрошенных Reuters экономистов, по сравнению с августом прошлого года экспорт из Китая сократился на 9,8%, а импорт в него — на 8,8%.

В июле сокращение экспорта и импорта было намного более существенным, чем ожидали аналитики, что указало на дальнейшее замедление роста экономики Китая в 3-м квартале.

В DBS прогнозируют, что в 2023 году ВВП Китая вырастет "на 5% или меньше". Установленный Пекином на этот год темп роста составляет около 5%.

Индекс доллара снизился до 104,173 от уровня закрытия предыдущей сессии 104,236. Трейдеры оценивают вышедший в пятницу неоднозначный отчет по занятости, который просигнализировал о вероятности завершения цикла ужесточения политики ФРС.

Пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 7,2646.