МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. В понедельник юань немного вырос против доллара США. Инвесторы ждут выходящих на этой неделе важных данных, которые могут повлиять на динамику валютного рынка. Посол Китая сообщил об усилении тенденции отказа от доллара

Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 7,1786 против 7,1788 в пятницу. Финсинг был самым низким за три недели и намного ниже, чем ожидали трейдеры.

На континентальном рынке пара открылась на 77,2601, а на момент написания статьи торговалась по 7,2635.

В последние недели Пекин принял меры, направленные на оживление экономики. В пятницу центральный банк понизил норму резервирования иностранной валюты финансовыми организациями, чтобы сдержать ослабление юаня, который с начала года снизился относительно доллара почти на 5%.

Выходящие на этой неделе ключевые данные могут повлиять на отношение инвесторов к деноминированным в юанях активам на фоне ослабления китайской экономики и усугубления проблем в секторе недвижимости.

Во вторник выйдет августовский индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Китая по версии компаний Caixing и S&P Global. В четверг ожидается отчет по внешней торговле за август, а в субботу — данные по инфляции.

"Инвесторы внимательно изучат данные по экспорту, которые дадут им понять, остался ли внешний спрос слабым, а данные по импорту позволят оценить ситуацию со спросом внутри страны", — сказал аналитик ANZ Кхун Гох.

По прогнозу опрошенных Reuters экономистов, по сравнению с августом прошлого года экспорт из Китая сократился на 9,8%, а импорт в него — на 8,8%.

В июле сокращение экспорта и импорта было намного более существенным, чем ожидали аналитики, что указало на дальнейшее замедление роста экономики Китая в 3-м квартале.

В DBS прогнозируют, что в 2023 году ВВП Китая вырастет "на 5% или меньше". Установленный Пекином на этот год темп роста составляет около 5%.

Индекс доллара снизился до 104,173 от уровня закрытия предыдущей сессии 104,236. Трейдеры оценивают вышедший в пятницу неоднозначный отчет по занятости, который просигнализировал о вероятности завершения цикла ужесточения политики ФРС.

Пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 7,2646.