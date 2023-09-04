МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 1 сентября составил 2,3 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Юань поднялся на торгах понедельника

Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.

С 1 августа начались валютные операции в связи с размещением средств Фонда национального благосостояния в разрешенные финансовые активы внутри российской экономики. Запланированный объем продажи валюты в период с 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года составляет 288,4 миллиарда рублей, по 2,3 миллиарда рублей в день.

Операций в рамках бюджетного правила пока нет. В период с 7 августа по 6 сентября это должна была быть покупка валюты на 40,5 миллиарда рублей, по 1,8 миллиарда рублей в день. Однако Банк России из-за ослабления рубля решил не покупать валюту на рынке с 10 августа и до конца 2023 года.

Все операции проводятся только в юанях.