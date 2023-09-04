СОЧИ, 4 сен — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о важности перехода на национальные валюты в двустороннем взаимодействии в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Россия предложила Армении шире использовать нацвалюты

Турецкий президент назвал встречу глав центральных банков России и Турции важной с точки зрения шага в сторону перехода на национальные валюты в двусторонних отношениях между странами. Встреча произойдет также в Сочи во время переговоров двух лидеров.