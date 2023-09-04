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2023
https://1prime.ru/Forex/20230904/841649052.html
Эрдоган призвал к использованию нацвалют в расчетах между Россией и Турцией
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https://россиясегодня.рф
. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о важности перехода на национальные валюты в двустороннем взаимодействии в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным... ПРАЙМ, 04.09.2023
новости, валюта, рынки, экономика, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, нацвалюты, путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СОЧИ, 4 сен — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о важности перехода на национальные валюты в двустороннем взаимодействии в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.
Турецкий президент назвал встречу глав центральных банков России и Турции важной с точки зрения шага в сторону перехода на национальные валюты в двусторонних отношениях между странами. Встреча произойдет также в Сочи во время переговоров двух лидеров.