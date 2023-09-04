МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Британский фунт укрепился в понедельник, но остается недалеко от достигнутых в августе двухмесячных минимумов. Трейдеры продолжают взвешивать перспективы фунта, которому, по мнению аналитиков, в сентябре может угрожать дальнейшее ослабление. Цены на золото продолжают расти на фоне ослабления доллара

Вышедшие в пятницу данные показали, что в экономике США в августе было создано больше новых рабочих мест, чем ожидалось. При этом данные также указали на наличие признаков начинающегося ослабления американского рынка труда, что ударило по доллару и помогло фунту завершить прошлую неделю с лучим результатом более чем за месяц.

На момент написания статьи пара британский фунт/доллар США торговалась с повышением на 0,3%, по 1,26265. С начала года фунт вырос против доллара на 4,4%, конкурируя за лучший прирост против американской валюты со швейцарским франком.

Между тем чуть более двух месяцев назад показатель роста фунта против доллара с начала года составлял 8,6%.

Как показывают котировки денежных рынков, трейдеры полагают, что Банк Англии повысит ключевую процентную ставку еще как минимум один раз, а то и два раза.

Вероятность того, что на заседании 21 сентября Банк Англии поднимет ставку на 25 базисных пунктов, оценивается почти в 90%. При этом повышение ставки также и в ноябре оценивается как почти гарантированное.

Это резко контрастирует с ситуацией на рынке США, где трейдеры считают маловероятным дальнейшее повышение ключевой ставки Федеральной резервной системы в обозримом будущем. Что касается Европейского центрального банка, то вероятность повышения им ключевой ставки до конца 2023 года инвесторы оценивают примерно в 50%.